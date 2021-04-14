Автобус «Реала» в Ливерпуле забросали камнями

Неизвестные забросали камнями автобус мадридского «Реала» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает Goal в Twitter.

Отмечается, что футболисты и тренерский штаб клуба находились в автобусе. Пассажиры не пострадали, однако боковое стекло автобуса было разрушено.

Встреча между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет на стадионе «Энфилд». Главным арбитром назначен нидерландец Бьорн Куйперс. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Первая встреча 1/4 финала, прошедшая в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Винисиус Жуниор, также отличился Марко Асенсио. У гостей мяч забил Мохамед Салах.

Победитель пары в полуфинале встретится с лондонским «Челси», который по сумме двух встреч оказался сильнее «Порту» (2:0, 0:1).

Ранее «Ливерпуль» и «Реал» определились со стартовыми составами на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.