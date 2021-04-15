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Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
02:00
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
02:30
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Спортивные новости

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2020/21

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Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В первом полуфинале сразятся «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые в четвертьфинале выбили немецких оппонентов («Баварию» и дортмундскую «Боруссию» соответственно). В другой паре сойдутся мадридский «Реал» и лондонский «Челси». На этапе 1/4 финала подопечные Зинедина Зидана оказались сильнее «Ливерпуля», а команда Томаса Тухеля уверенно справилась с «Порту».

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в этом году в Стамбуле на стадионе «Ататюрк». Отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует переносить решающую игру состязания из Турции, несмотря на плохую эпидемиологическую ситуацию.

Действующим обладателем трофея является «Бавария».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри может сменить Жозе Моуринью на посту наставника «Тоттенхэм Хотспур»

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