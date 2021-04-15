Ягудин выразил недоумение сотрудничеством Плющенко с Арутюняном

Олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин высмеял Евгения Плющенко, объявившего о сотрудничестве с тренером Рафаэлем Арутюняном. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, американский специалист сам не до конца понимает суть анонсированного взаимодействия.

«На данный момент последнее, что я прочитал — Рафаэль Арутюнян не понимает, о чем идет речь. О каком сотрудничестве говорится. Все переходы, замены в команде, стран и так далее — именно результаты покажут правильность или абсурдность того или иного шага. На данный момент мы только читаем новости.

Но, повторюсь, одни объявили о сотрудничестве, а другой не понимает, о чем идет речь», — сказал Ягудин.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Арутюнян прокомментировал заявление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о сотрудничестве.