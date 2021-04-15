Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Сент-Луис Блюз».

Встреча прошла в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз» в присутствии ограниченного количества зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пьер Белльмар, Джейти Компер, Микко Рантанен и Брендон Саад.

У проигравшей команды отличились Винс Данн и Майк Хоффман, оформивший дубль.

Российский форвард Владимир Тарасенко в прошедшей игре отметился результативной передачей. После этой игры в активе 29-летнего форварда стало 11 очков (3 гола + 8 ассистов).

В турнирной таблице Западного дивизиона «Колорадо» занимает первую строчку, набрав после 43 игр 64 очка.

«Музыканты» с 44 баллами идут на четвертом месте.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА (Санкт-Петербург) и молодежной сборной России Василий Подколзин не будет подписывать новый контракт.