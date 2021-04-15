Каземиро назвал секрет успеха в противостоянии с «Ливерпулем»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

По его словам, «сливочным» удалось взаимодействовать в обоих встречах как команде.

«Быть вместе — важная часть на пути к трофею. Мы были все вместе. Мы знали, что у соперника есть хороший тренер, мастерство и отличная физическая форма. Но мы проделали большую работу и заслуженно прошли дальше.

Мы понимаем, что с «Челси» будет сложно. Но в данный момент мы об этом не думаем, а готовимся к следующему матчу», — сказал Каземиро.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Реал» впервые после ухода Криштиану Роналду пробился в полуфинал Лиги чемпионов.