Клопп остался доволен качеством футбола в игре против «Реала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен качеством футбола в ответной четвертьфинальной игре Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, его игрокам удалось действовать агрессивно и создавать моменты у чужих ворот.

«Мы проиграли противостояние не сегодня, а в Мадриде. Мы не забили, а потом «Реал» за счет опыта довел матч до нужного ему итога.

Мы любим этот турнир, и вернуться в него важно и по другим причинам. В данный момент мы планируем сосредоточиться на Английской премьер-лиге (АПЛ)», — сказал немецкий специалист.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что мерсисайдская команда в седьмой раз в текущем году не смогла распечатать ворота оппонентов на «Энфилде».