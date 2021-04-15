«Ливерпуль» в 2021 году не забивал в домашних матчах семь раз из девяти

«Ливерпуль» сыграл вничью с мадридским «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая встреча 1/4 финала, прошедшая в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Винисиус Жуниор, также отличился Марко Асенсио. У гостей мяч забил Мохамед Салах.

Отметим, что мерсисайдская команда в седьмой раз в текущем году не смогла распечатать ворота оппонентов на «Энфилде». Подопечным Юргена Клоппа удавалось отличиться лишь в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити» (1:4) и «Астон Виллы» (2:1).

Следующий домашний матч «Ливерпуль» проведет 24 апреля против «Ньюкасла».

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.