«Реал» впервые после ухода Роналду пробился в полуфинал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» сыграл вничью с мадридским «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая встреча 1/4 финала, прошедшая в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Винисиус Жуниор, также отличился Марко Асенсио. У гостей мяч забил Мохамед Салах.

Отметим, что этот успех стал для «сливочных» первым после ухода португальского нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», который состоялся летом 2018 года. Тогда мадридский клуб также возглавлял Зинедин Зидан.

Напомним, что соперником мадридского «Реала» в полуфинале самого престижного клубного европейского турнира станет лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри может сменить Жозе Моуринью на посту наставника «Тоттенхэм Хотспур».