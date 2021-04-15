Плющенко рассказал о напряженном графике Гном Гномыча

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о напряженном графике своего сына Гном Гномыча. Его слова передает «Чемпионат».

«Александр много работает и много тренируется. Он говорит, как и любой ребенок, что хочет подхалтурить, поиграть с детьми, игрушками, поиграть в компьютер, но у него есть график.

Он успевает сделать все: поучиться, заниматься боксом, балетом и сходить со мной в баню. Как успевает? У нас такая территория, где все находится рядом», — заявил Плющенко.

Плющенко завершил спортивную картеру в марте 2017 года. Он является победителем Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании и Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях.

В апреле 2017 года экс-фигурист объявил об открытии академии «Ангелы Плющенко», в которой занимается бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что Ирина Слуцкая не видит перспектив у сотрудничества американского тренера Рафаэля Арутюняна и Александры Трусовой.