Игрок «Манчестер Сити» повторил достижение Мбаппе в Лиге чемпионов

Победный гол в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» забил полузащитник «горожан» Филип Фоден. Как сообщается в Twitter Goal, Фоден стал вторым футболистом, которому удалось забить в двух матчах четвертьфинала Лиги чемпионов до своего 21-летия. Ранее это достижение покорилось нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

После матча 20-летний англичанин в своем Twitter выложил фотографию с посланием, адресованным нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе: «Ты готов?» Как позже выяснилось, фото было выложено без ведома самого футболиста и его удалили. Для ведения своих соцсетей Фоден нанял специальных людей.

Также Фоден побил рекорд по голам в Лиге чемпионов для англичан в возрасте до 21 года. На его счету уже шесть забитых мячей. До настоящего момента лучший результат (5 голов) принадлежал Джейдону Санчо и Алану Смиту.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Пари Сен-Жермен», который в двухматчевом противостоянии оказался сильнее мюнхенской «Баварии» (3:2, 0:1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» Д — «Манчестер Сити».