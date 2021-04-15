РФС оштрафовал «Уфу» на 250 тысяч рублей за скандальный пост в Twitter

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Уфу» за использование матерных слов в официальном аккаунте в Twitter, сообщает служба коммуникаций организации.

После встречи 1/4 финала Кубка России против грозненского «Ахмата» (0:1) пресс-служба клуба из столицы Башкирии опубликовала в Twitter матерный пост с видео спорного эпизода, по итогам которого в ворота грозненского клуба не был назначен пенальти.

«Ку-ку [блин]! Если это не пенальти, то что это?» — написал представитель пресс-службы команды.

Позднее в «Уфе» заявили, что мат появился в результате автозамены.

«В связи с допущенными работниками «Уфа» нарушениями регламента РФС по этике принято решение применить к клубу санкцию в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении службы коммуникации.

Ранее сообщалось, что глава департамента судейства Виктор Кашшаи инициировал рассмотрение скандального поста «Уфы» на комитете по этике РФС.