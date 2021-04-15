Стали известны подробности убийства футбольного агента в Риге

Стали известны подробности убийства футбольного агента Романа Беззубова в Риге.

Как сообщает РИА «Новости», латвийская полиция обнаружила сгоревший автомобиль, на котором передвигались убийцы. По мнению правоохранительных органов, убийство агента носит заказной характер и связано с профессиональной деятельностью.

Преступление, к которому причастны как минимум двое неизвестных, было совершено 14 апреля в микрорайоне Пурвциемс. Убийство бывшего футболиста попало на камеры видеонаблюдения. Черная иномарка с российскими номерами перегородила путь машине Беззубова, после чего нападавшие открыли стрельбу.

В качестве футболиста Беззубов, выступавший за местные клубы «Даугава» и «Вента», а также за албанскую команду «Бюлис», провел почти 300 матчей. После завершения спортивной карьеры он стал футбольным агентом. Беззубов представлял интересы, в частности, игроков сборной Латвии Виталия Ягодинского и Владислава Соловейчика, а также полузащитника молодежной сборной Украины Николая Мусолитина.

Ранее была названа возможная причина убийства футбольного агента Беззубова в Риге.