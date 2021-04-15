Канцелярия президента Чехии осудила наказание футболиста «Славии»

Канцелярия президента Чехии Милоша Земана резко отреагировала на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировать на десять матчей защитника пражской «Славии» и сборной Чехии Ондржея Куделу за проявление расизма, сообщает AP.

Футболист был обвинен в оскорблении на расовой почве после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» (2:0). По словам главного тренера команды из «Глазго» Стивена Джеррарда, финский футболист Глен Камара подвергся расистским оскорблениям. В ответ представители «Славии» заявили, что в подтрибунном помещении игрок шотландского клуба напал на Куделу.

В открытом письме дисциплинарному комитету УЕФА глава президентской канцелярии Вратислав Минарж заявил, что решение о дисквалификации было принято без доказательств вины.

«Вы решили наказать игрока, который никому не причинил вреда и только устно — словами — оскорбил своего оппонента», — говорится в письме.

По мнению политика, решение УЕФА было вынесено ради того, «чтобы оправдать извращенные ожидания нескольких активистов и клуба, который не может добиться победы на поле».

Из-за дисквалификации футболист не сможет помочь сборной Чехии на чемпионате Европы 2020 года.

Ранее сообщалось, что вторая экспертиза не выявила расизма в отношении игрока «Валенсии».