Алана Мамаева отреагировала на обвинения Андрея Малахова

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана отреагировала на обвинения телеведущего Андрея Малахова.

По мнению журналиста, пара искусственно создала историю с изменой футболиста для пиара. Малахов считает, что испанская модель Ирен Гарсия Морено, которую считают предполагаемой любовницей спортсмена, является другом семьи Мамаевых.

«Тот момент, когда не пошла к Малахову. Серьезно?» — написала Мамаева в сториз Instagram, прикрепив скриншоты с обвинениями Малахова.

В марте жена футболиста упрекнула своего мужа в изменах, а также в социальных сетях распространила личные данные Ирен Гарсии Морено. По словам испанской модели, она испытывает проблемы со психикой из-за поведения супруги игрока. 32-летний хавбек познакомился с испанской моделью во время зимних тренировочных сборов с «Ростовом» в Марбелье. Сама Ирен Гарсия Морено эту информацию подтвердила.

Ранее предполагаемая любовница Мамаева назвала расценки за интервью.