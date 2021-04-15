Слуцкая оценила выступление российских фигуристов на командном чемпионате мира

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о выступлении российских фигуристов в первый день командного чемпионата мира в японской Осаке.

После первого дня соревнований сборная России лидирует, набрав 49 очков. Второе место занимает команда США (47). На третьей строке располагаются японские фигуристы (42).

«В свете отсутствия соперничества в принципе, того, что у нас в трех дисциплинах из четырех представлены лидеры, то, конечно, конкурентов у нас нет. Но в любом случае это спорт, все что угодно может произойти, поэтому давайте все же дождемся финала соревнований», — цитирует Слуцкую РИА «Новости».

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвел итоги первого дня командного чемпионата мира.