В Италии обвинили Турцию в попытках забрать у страны матчи Евро-2020

Заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста обвинил Турцию в попытках забрать у страны право проведения матчей чемпионата Европы — 2020.

«У нас было несколько дипломатических инцидентов с Турцией. Они пытались забрать у нас чемпионат Европы по футболу в ответ на заявление нашего премьера. Но турнир пройдет в нашей стране», — цитирует Косту calciomercato.it.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам.

В Риме запланированы матч открытия турнира между сборными Италии и Турции, а также две игры группового этапа и одна четвертьфинальная встреча.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Европы в Испании пройдут без зрителей.