«Вильярреал» обыграл загребское «Динамо» и вышел в полуфинал Лиги Европы

«Вильярреал» одержал победу над загребским «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Пако Алькасер и Жерар Морено. У гостей мяч забил Мислав Оршич.

Первая игра прошла 8 апреля в столице Хорватии на стадионе «Максимир» и также окончилась победой испанской команды — 1:0. Единственный гол забил с 11-метровой забил Морено.

В полуфинале турнира «Вильярреал» встретится с лондонским «Арсеналом», который по сумме двух игр оказался сильнее пражской «Славии» (1:1, 4:0).

Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 29 апреля и 6 мая. Финал состоится 26 мая в польском Гданьске.

Ранее стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Вильярреал» (Вильярреал, Испания) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 2:1

Голы: 1:0 — Алькасер, 38; 2:0 — Морено, 43; 2:1 — Оршич, 74.