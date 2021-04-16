Известны все пары полуфинала Лиги Европы

Стали известны обе пары полуфинального противостояния Лиги Европы. Жеребьевка состоялась заранее.

За выход в финал будут бороться английские «Арсенал» и »Манчестер Юнайтед», испанский «Вильярреал» и итальянская «Рома». Полуфинальные пары выглядят так: «Манчестер Юнайтед» — «Рома», «Вильярреал» — «Арсенал».

В четвертьфинальных поединках «Арсенал» одолел пражскую «Славию», «Манчестер Юнайтед» переиграл испанскую «Гранаду», «Рома» справилась с амстердамским «Аяксом», а «Вильярреал» оказался сильнее загребского «Динамо».

Первые матчи состоятся 29 апреля, ответные — 6 мая. Финал запланирован на 26 мая и должен состояться в в Польше на стадионе «Гданькс Арена».

Ранее сообщалось, что стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В первом полуфинале сразятся «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые в четвертьфинале выбили немецких оппонентов («Баварию» и дортмундскую «Боруссию» соответственно). В другой паре сойдутся мадридский «Реал» и лондонский «Челси». На этапе 1/4 финала подопечные Зинедина Зидана оказались сильнее «Ливерпуля», а команда Томаса Тухеля уверенно справилась с «Порту».