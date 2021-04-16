Экс-хавбек «Реала» отказался сравнивать Месси и Роналду

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу высказался о португальском нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинском форварде каталонской «Барселоны» Лионеле Месси.

Фигу посетил передачу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Когда Иван Ургант задал вопрос, кто лучше — Месси или Роналду, Фигу отказался выбрать. Представитель СМИ удивился, отметив, что был уверен, что у бывшего игрока не возникнет проблемы выбора, так как он португалец, как и Роналду.

«Да, конечно, я думаю. Считаю, что очень сложно сравнивать. Сложно сравнивать трюфели с икрой», — заявил Фигу.

Стоит отметить, что Месси шесть раз выигрывал престижную награду «Золотой мяч», Роналду забирал этот трофей пять раз.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист Лионель Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов из Южной Америки. Всего было куплено 50 тыс. доз. Отмечается, что контракт с китайской фармацевтической фирмой Sinovac был подписан после того, как Лионель Месси подарил китайской

стороне три футболки с автографами.