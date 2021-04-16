Тренер «Манчестер Юнайтед» ждет битвы с «Ромой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального противостояния Лиги Европы с итальянской «Ромой, передает «Би-би-си».

В четвертьфинале «Манчестер Юнайдет» переиграл «Гранаду». Ответная встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Эдинсон Кавани. Также автоголом отметился защитник гостей Хесус Вальехо.

«Мы с нетерпением ждем матчей. Мы в полуфинале. Впереди настоящая европейская битва, поскольку «Рома» – команда с богатой историей. Раньше мы хорошо играли против итальянских клубов», — заявил специалист.

Также Сульшер добавил, что в команде рассчитывают выйти в финал Лиги Европы и выиграть трофей в конце турнира.

«Рома» по сумме двух матчей одолела амстердамский «Аякс» (2:1, 1:1). Матчи 1/2 финала Лиги Европы пройдут 29 апреля и 6 мая. Финал состоится 26 мая в польском Гданьске.

Ранее сообщалось, что стали известны обе пары полуфинального противостояния Лиги Европы. Жеребьевка состоялась заранее. Полуфинальные пары выглядят так: «Манчестер Юнайтед» — «Рома», «Вильярреал» — «Арсенал».