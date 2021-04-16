Передачи Василевского и Сергачева помогли «Тампе» одолеть «Флориду»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды не смогли определить победителя, в овертайме сильнее оказалась «Тампа». Победную шайбу забросил Виктор Хедман с передачи Алекса Киллорна на 60:54. Итоговый счет встречи — 3:2 в пользу «Лайтнинг».

Российский голкипер Андрей Василевский отдал в матче голевую передачу. Он выступил в роли ассистента для Алекса Киллорна, который переправил шайбу в ворота на 34-й минуте поединка, тем самым сравняв счет. Также он отразил 36 бросков по своим воротам из 38.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев набрал в матче одно очко, отдав результативную передачу на Росса Колтона, что помогло «Тампе» сравнять счет.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 3:2 (ОТ)

0:1 — Хёрнквист (Веннберг), 15:13;

1:1 — Чирелли (Киллорн, Василевский), 33:28;

1:2 — Дюклер (Юбердо, Нутиваара), 47:13;

2:2 — Колтон (Сергачёв, Коулман), 49:57;

3:2 — Хедман (Киллорн), 60:54.