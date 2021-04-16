Передачи Василевского и Сергачева помогли «Тампе» одолеть «Флориду»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В основное время команды не смогли определить победителя, в овертайме сильнее оказалась «Тампа». Победную шайбу забросил Виктор Хедман с передачи Алекса Киллорна на 60:54. Итоговый счет встречи — 3:2 в пользу «Лайтнинг».
Российский голкипер Андрей Василевский отдал в матче голевую передачу. Он выступил в роли ассистента для Алекса Киллорна, который переправил шайбу в ворота на 34-й минуте поединка, тем самым сравняв счет. Также он отразил 36 бросков по своим воротам из 38.
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев набрал в матче одно очко, отдав результативную передачу на Росса Колтона, что помогло «Тампе» сравнять счет.
Ранее сообщалось, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 3:2 (ОТ)
0:1 — Хёрнквист (Веннберг), 15:13;
1:1 — Чирелли (Киллорн, Василевский), 33:28;
1:2 — Дюклер (Юбердо, Нутиваара), 47:13;
2:2 — Колтон (Сергачёв, Коулман), 49:57;
3:2 — Хедман (Киллорн), 60:54.