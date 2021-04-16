Лопырева поделилась эмоциями от матча «Авангарда» и «Ак Барса»

Известная российская модель Виктория Лопырева поделилась эмоциями от противостояния омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» в финале Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Исход серии был решен только в седьмом матче. Встреча, которая состоялась 15 апреля, завершилась в овертайме победой омской команды со счетом 4:3. Общий счет серии 4 - 3.

«Авангард» и «Ак Барс» выдали просто безумный седьмой матч серии. В игре формата dead or alive, когда поражение означает вылет из плей-офф, вместо ожидаемого и стандартного для таких случаев закрытого хоккея команды устроили настоящую атакующую феерию», — написала Лопырева в своем Instagram.

За Кубок Гагарина «Авангард» сразится с московским ЦСКА, который в финальной серии Западной конференции со счетом 4 - 2 одолел петербургский СКА. Первый финальный поединок состоится 18 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус поздравил омский «Авангард» с победой над казанским «Ак Барсом» в финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.