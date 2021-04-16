Василевский стал первой звездой матча «Тампы» с «Флоридой»

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».

Поединок завершился в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Лайтнинг». Василевский отдал в матче голевую передачу. Он выступил в роли ассистента для Алекса Киллорна, который переправил шайбу в ворота на 34-й минуте поединка, тем самым сравняв счет. Также он отразил 36 бросков по своим воротам из 38.

Второй звездой стал финский нападающий «Флориды» Александр Барков, замкнул тройку лидеров шведский защитник «Тампы» Виктор Хедман, который забросил победную шайбу в овертайме.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В основное время команды не смогли определить победителя, в овертайме сильнее оказалась «Тампа». Победную шайбу забросил Виктор Хедман с передачи Алекса Киллорна на 60:54. Итоговый счет встречи — 3:2 в пользу «Лайтнинг».