Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Дью-Джерси»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Российский нападающий забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 32 матчах, в которых отметился 15 голами и 31 передачей.

Второй звездой признан голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший все 16 бросков и оформивший шат-аут. Для россиянина эта победа стала 12-й в сезоне. В среднем за игру он отражает 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,25.

Также в тройку лучших игроков попал форвард «Нью-Йорка» Колин Блэквелл. В его активе три голевые передачи. Всего в 34 играх он набрал 20 (12+8) очков.

Ранее сообщалось, что Шестеркин повторил достижение «Рейнджерс» сезона-1926/27.