Япония заявила о намерении провести безопасную Олимпиаду

Министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, заявила, что правительство страны будет проводить тщательную подготовку к соревнованиям в столице страны, чтобы избежать отмены соревнований из-за пандемии коронавируса.

15 апреля представитель правящей в Японии либерально-демократической партии Тошихиро Никаи заявил, что Игры-2020 могут быть отменены из-за увеличения числа заболевших коронавирусом в стране. При этом он отметил, что для страны важно провести успешную Олимпиаду.

«Я воспринимаю это заявление как побуждение к действию. Мы будем работать над реализацией безопасной и надежной Олимпиады, чтобы этого не произошло», — заявила Марукава на пресс-конференции.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что японцы требуют отменить Олимпиаду в Токио.