Мазепин вновь вылетел с трассы и разбил болид во время практики в Имоле

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин во второй раз вылетел с трассы во время первой свободной практики на Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1».

На выходе из последнего поворота россиянин зацепил гравий с внешней стороны, после чего он потерял управление над болидом и врезался в отбойник. Машина получила серьезное повреждение переднего антикрыла.

Гран-при Эмилии-Романьи проходит с 16 по 18 апреля в Италии на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле.

В дебютной гонке в «Формуле-1» на Гран-при Бахрейна Мазепин не сумел добраться до финиша из-за аварии, произошедшей на третьем повороте первого круга.

Россиянин обошел своего партнера по команде немца Мика Шумахера, однако на поребрике перед третьим поворотом он слишком сильно нажал на газ, из-за чего пилот потерял управление и вылетел с трассы, врезавшись в отбойник. На его болиде отлетело переднее антикрыло, также было сильно повреждено заднее. Мазепин по радио извинился перед командой за свой вылет. Позже он заметил, что это исключительно его ошибка.

Ранее болид российского гонщика развернуло в одном из первых поворотов трассы в Имоле.