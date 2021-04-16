Коляда стал третьим в произвольной программе на командном чемпионате мира

Российский фигурист Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Осаке.

За свое выступление россиянин получил 180,72 балла. Победу одержал американский фигурист Нэйтан Чен (203,24). Второе место занял представитель Японии Юдзуру Ханю (193,76).

Еще один представитель России Евгений Семененко стал пятым (166,33).

Также сегодня победу в короткой программе спортивных пар одержали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в произвольном танце первое место заняли их соотечественники Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию второго дня турнира.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Коляда, Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Синицина / Кацалапов.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы упрочили лидерство на командном чемпионате мира.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2021. Мужское катание. Произвольная программа

1. Нэйтан Чен (США) — 203,24

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 193,76

3. Михаил Коляда (Россия) — 180,72...

5. Евгений Семененко (Россия) — 166,33