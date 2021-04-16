«Манчестер Сити» определился с главной трансферной целью на лето

«Манчестер Сити» определился с главной трансферной целью на летнее окно, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководством «горожан» заинтересовано в приобретении полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Отмечается, что в контракте игрока с клубом, рассчитанном до 2025 года, прописана сумма отступных. «Манчестер Сити» намерен воспользоваться этой опцией и готов заплатить крупную сумму за капитана бирмингемцев.

Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил шесть мячей и отдал десять результативных передач.

После 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити», набравший 74 очка, лидирует в турнирной таблице первенства. Команда под руководством Хосепа Гвардиолы опережает идущий на втором месте »Манчестер Юнайтед» на 11 баллов.

Ранее сообщалось, что нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейн может перейти в «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед». Футболист может уйти из команды, если «шпоры» не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/2021.