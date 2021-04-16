Футболиста «Ромы» ограбили дома при жене и двухлетнем сыне

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг минувшей ночью подвергся вооруженному ограблению, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ночью в дом англичанина проникли вооруженные грабители. Разбудив всю семью (самого футболиста, его жену и двухлетнего сына), преступники вынудили Смоллинга открыть сейф и отдать часы и драгоценности. В 5 часов утра супруга Криса вызвала полицию, которая немедленно приступила к расследованию преступления.

Это не первый случай нападения на дома футболистов за последнее время в Италии. Недавно был ограблен полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни, а в октябре 2020-го ограблению подверглась семья главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки. Правда, тогда наставника итальянского клуба и членов его семьи дома не было. В декабре был ограблен дома легендарного Паоло России прямо во время похорон футболиста.

Смоллинг перешел в «Рому» в 2019 году из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, а в прошлом году клуб выкупил его контракт за €15 млн.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Фонсека может возглавить «Зенит».