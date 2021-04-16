Поветкина выписали из больницы спустя 20 дней после поединка с Уайтом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, что его клиент Александр Поветкин спустя 20 дней после боя с Диллианом Уайтом выписан из больницы.

«Саша сразу после возвращения из Гибралтара лег в больницу для глубокого медицинского обследования, его только выписали. Со здоровьем все хорошо. Сейчас он будет продолжать восстановительные процедуры в домашних условиях», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».

В ночь на 28 марта состоялся бой между Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату, британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Отметим, что это был бой-реванш после победы российского спортсмена летом прошлого года, где он похожим образом одержал победу в пятом раунде.

Всего в послужном списке 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Рябинский рассказал, от чего будет зависеть решение о карьере Поветкина.