«Первый отпуск за два года»: Плющенко улетел на семейный отдых с женой и сыном

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отправился в отпуск вместе супругой Яной Рудковской и сыном Александром.

«На отдых! Набираться сил и энергии!» — написал Плющенко в Instagram.

«Всем чао, мы на семейный отдых, первый за два года. В прошлом году закрыли эту страну до нашего вылета за день. Есть варианты, куда мы сейчас летим?» — подписала семейную фотографию Рудковская.

Плющенко завершил спортивную картеру в марте 2017 года. Он является победителем Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании и Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях. двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2002 и 2010), трехкратным чемпионом мира (2001, 2003, 2004) и семикратным чемпионом Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).

В апреле 2017 года экс-фигурист объявил об открытии академии «Ангелы Плющенко», в которой занимается бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова.

Ранее Плющенко рассказал о напряженном графике Гном Гномыча.