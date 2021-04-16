Захарова прокомментировала возможность США объявить бойкот Олимпиаде-2022

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США готовы объявить бойкот Олимпиады-2022 года в Пекине.

«Когда говорят о бойкоте Олимпийских игр, это находится вне правовых рамок. Это абсолютно аморально, потому что бьет по странам, по народам, по спортсменам. Идет дестабилизация по целому ряду направлений. Когда мы проводили Олимпиаду в Сочи в 2014 году, целевой аудиторией, на которую ориентировались западные партнеры, были люди, которые должны были приехать, но с точки зрения западного мейнстрима не должны были. Поэтому их запугивали», — цитирует Захарову «Матч ТВ».

7 апреля пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае.

В феврале коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в Пекине в 2022 году из-за нарушений прав человека в стране.

С призывом бойкотировать соревнования в Китае уже выступили политики из Канады, Норвегии, США. В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил против политизации спорта отдельными странами и организациями.

Ранее госсекретарь США высказался о возможном бойкоте Олимпиады в Пекине.