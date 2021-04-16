«Нет, не нужно, Ольга»: Ягудин не дал Бузовой спеть на шоу «Ледниковый период»

Участница «Ледникового периода» и известная певица Ольга Бузова, после выступления в шоу Ильи Авербуха в Санкт-Петербурге, предложила спеть для всех зрителей.

После своего проката с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым Бузова обратилась к зрителям.

«Спасибо всем, кто пришел. Спасибо огромное за возможность кататься с олимпийским чемпионом и почувствовать магию льда. Сегодня здесь в зале сидят моя мамочка, моя бабушка. Я вас люблю! Я могу долго говорить… И вообще, я могу спеть!» — предложила Бузова.

«Нет, не нужно, Ольга. Спасибо!» — сказал ведущий шоу, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

После чего Бузова и ее партнер Соловьев покинули лед.

Ранее Дмитрий Ионов, тренер группы Александра Жулина, высказался о работе с певицей Ольгой Бузовой на проекте «Ледниковый период». Специалист заявил, что на первую тренировку с Бузовой ехал с некоторым опасением.

«Поначалу было страшно: я волновался о том, как все получится. Оля оказалась прекраснейшим человеком, ко всем моим задумкам отнеслась с интересом и бесстрашно их пробовала. Меня покорило, насколько активно она включалась в процесс создания образа», — сказал Ионов.

Ранее Бузова объяснила отказ от съемок в «Доме-2».