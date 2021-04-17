Кавазашвили считает, что натурализованные бразильцы являются лучшими игроками сборной России

Экс-игрок сборной СССР по футболу заявил, что натурализованные бразильцы являются лучшими игроками национальной команды России, передает «Спорт уик-энд».

«На сегодняшний день у нас самый лучший вратарь — Гильерме. Бразилец с российским паспортом. А лучший защитник — другой бразилец с российским паспортом, Марио Фернандес. Позор, дожили», — сказал Кавазашвили.

Также Кавазашвили отметил, что вратарю петербургского «Зенита» Андрею Луневу и голкиперу московского «Спартака» Александру Селихову помешали травмы.

«К сожалению, сначала один сломался, потом — другой, пропускали, восстанавливались. Луневу дали возможность играть, Селихову — нет, потому что стоит Максименко», — добавил он.

Гильерме выступает за московский «Локомотив» с 2007 года. За сборную России он играет с 2016 года.

Ранее Пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулемин высказался о конфликте болельщиков клуба с вратарем «Локомотива» Маринато Гильерме, который демонстрировал неприличные жесты по ходу матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).