Россиянин Немков отстоял титул чемпиона Bellator

В США состоялся турнир Bellator 257, где в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжелом весе российский чемпион дивизиона Вадим Немков одолел американца Фила Дэвиса.

Поединок продлился все пять раундов. Боец из России одержал победу единогласным решением судей.

«Ничего не менял в подготовке. Задача была работать в стойке и удерживать его от борьбы. Все в принципе получилось, доволен боем, но есть ошибки. Я готовился к этому бою, знал, что он продлится всю дистанцию. Его очень сложно нокаутировать, поэтому я старался распределить силы на всю дистанцию», — сказал Немков сразу после боя.

Соперник Немкова по полуфиналу определится 7 мая в бою Тони Джонсона и Йоэля Ромеро.

Немков провел в смешанных единоборствах 15 боев, одержав 13 побед. В Bellator россиянин дебютировал 25 августа 2017 года, одолев бразильца Фелипе Линса.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон заявил о желании встретиться с экс-чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.