Фигурист Ковтун оценил выступление Коляды на командном чемпионате мира

Фигурист Максим Ковтун оценил выступление Михаила Коляды на командном чемпионате мира, который проходит в Осаке, передает «Чемпионат.com».

«Это гениальная постановка, Мише очень идет этот костюм. В его катании появилась элитность. У Коляды уже были высоченные и классные прыжки. Они всегда получают максимум от судей»,— сказал Ковтун.

Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе, за свое выступление россиянин получил 180,72 балла. Победу одержал американский фигурист Нэйтан Чен (203,24). Второе место занял представитель Японии Юдзуру Ханю (193,76). Евгений Семененко стал пятым (166,33).

Сборная России по фигурному катанию лидирует после второго дня командного чемпионата мира. Российский коллектив набрал 91 очко. Вторыми идут американские фигуристы (83). На третьей строчке располагаются представители Японии (78).

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступления Михаила Коляды и Евгения Семененко на командном чемпионате мира.