Туктамышева сделала два тройных акселя в произвольной программе на КЧМ

Серебряная призерка мирового первенства 2021 года в Стокгольме Елизавета Туктамышева исполнила два тройных акселя в произвольной программе на командном чемпионате мира, который в настоящее время проходит в Осаке.

24-летняя спортсменка начала с каскада 3 аксель + 2 тулуп с ошибкой на приземлении со второго прыжка, после чего сольный тройной аксель сделала чисто. Безошибочно спортсменка исполнила и каскад 3 лутц + 3 тулуп, а также тройной флип. Одно из вращений оценили третьим уровнем арбитры, как и дорожку шагов.

Во второй части программы Елизавета прыгнула каскад 2 аксель + ойлер + 3 сальхов со степ-аутом в конце, а вот тройной лутц сделала чисто, как и тройной риттбергер. Оставшиеся вращения были оценены арбитрами на четвертый уровень.

За свой прокат Туктамышева получила 146,23 балла, что позволило ей временно подняться на вторую строчку в турнирной таблице.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего дня соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее Анастасия Мишина рассказала о своих ощущениях после победы в произвольной программе спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии.