Россия увеличила отрыв на КЧМ после произвольной программы спортивных пар

Сборная России по фигурному катанию увеличила отрыв после произвольной программы спортивных пар на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов за свое выступление получили 151,59 балла, что позволило им одержать уверенную победу в своем виде и принести сборной еще 12 баллов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Коляда, Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Синицина / Кацалапов.

Ранее российская фигуристка Ирина Слуцкая оценила выступление Михаила Коляды на командном чемпионате мира.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2021. Общий зачет

1. Россия — 103

2. США — 94

3. Япония — 88

4. Франция — 64

5. Италия — 62

6. Канада — 49