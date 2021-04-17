Боец Немков отметил роль Емельяненко в победе над Дэвисом

Российский чемпион Bellator Вадим Немков прокомментировал победу над американцем Филом Дэвисом в рамках номерного турнира 257.

По его словам, огромную роль в итоговом успехе сыграл легендарный Федор Емельяненко.

«Почему переводил Дэвиса в партер? Я переводил его, когда стояла задача забрать концовку раунда, чтобы раунд отдавали в нашу пользу. Федор Емельяненко давал мне грамотные советы по ходу боя, подбадривал и помогал. Спасибо ему за это», — сказал Немков после боя.

Напомним, что соперник Немкова по полуфиналу определится 7 мая в бою Тони Джонсона и Йоэля Ромеро.

Немков провел в смешанных единоборствах 15 боев, одержав 13 побед. В Bellator россиянин дебютировал 25 августа 2017 года, одолев бразильца Фелипе Линса.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон заявил о желании встретиться с экс-чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.