Опубликованы составы «Локомотива» и «Ростова» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и «Ростова» на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Коченков, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Магкеев, Куликов, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.



Встреча пройдет в российской столице на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Подопечные Марко Николича перед этой игрой занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков за пять туров до финиша чемпионата.

У команды под руководством Валерия Карпина 37 очков и девятая позиция в РПЛ.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч 31-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».