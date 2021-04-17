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Спортивные новости

Фигуристка Медведева тремя словами прокомментировала победу России на КЧМ

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Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась эмоциями от победы национальной команды на командном чемпионате мира.

«Поздравляю, ребята! Гимн», — написала Медведева в сториз Instagram.

Напомним, что по сумме шести программ национальная сборная, капитаном которой стала серебряная призерка мирового первенства 2021 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева, набрала 125 баллов, опередив своего ближайшего преследователя в лице команды США на 15 баллов.

Бронзовые награды турнира достались фигуристам из Японии.

Командный чемпионат мира проходил в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что Россия закономерно победила на командном чемпионате мира.

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