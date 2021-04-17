Гильерме объявил состав «Локомотива» на матч РПЛ против «Ростова»

Голкипер московского «Локомотива» Гильерме объявил состав «железнодорожников» на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

Встреча началась в 16.30 по московскому времени.

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ вратарь красно-зеленых подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов московского «Спартака». Красно-белые предоставили видеозапись, на которой видно, что Гильерме демонстрирует неприличные жесты в адрес болельщиков. Его дисквалифицировали на два ближайших матча чемпионата России.

В ближайших двух турах подопечным Марко Николича предстоят встречи против «Ростова» и «Тамбова». Отметим, что на полуфинальной игре Кубка России против столичного ЦСКА, которая состоится 22 апреля, Гильерме имеет возможность появиться на поле.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее юрист Анна Анцелиович оценила наказание вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме за провокацию фанатов «Спартака».