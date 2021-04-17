Фанаты «Локомотива» посвятили баннер в поддержку Гильерме

Фанаты московского «Локомотива» посвятили баннер в поддержку игрока московского «Локомотива» Гильерме на игре 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Мы «Локо». Мы вместе», — гласит надпись на полотне.

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ вратарь красно-зеленых подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов московского «Спартака». Красно-белые предоставили видеозапись, на которой видно, что Гильерме демонстрирует неприличные жесты в адрес болельщиков. Его дисквалифицировали на два ближайших матча чемпионата России.

В ближайших двух турах подопечным Марко Николича предстоят встречи против «Ростова» и «Тамбова». Отметим, что на полуфинальной игре Кубка России против столичного ЦСКА, которая состоится 22 апреля, Гильерме имеет возможность появиться на поле.

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не согласился с наказанием «Локомотива» за инцидент с начальником клуба Станиславом Сухиной.