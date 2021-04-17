Тедеско может остаться в «Спартаке»

Спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что наставник Доменико Тедеско может остаться в команде, передает «РБ Спорт».

«Мы объявим имя нового тренера, когда закончим чемпионат. Может ли Тедеско остаться? Может, и останется. Разные варианты есть», — сказал Попов.

Напомним, что Тедеско объявил о непродлении контракта с московским «Спартаком» 16 декабря по окончании матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

13 апреля появилась информация о том, что Тедеско может возглавить немецкий «Айнтрахт».

Ранее защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго назвал подходящий клуб для наставника красно-белых Доменико Тедеско.