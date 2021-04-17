Карпин не согласился с удалением игрока «Ростова» в матче против «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал удаление Армина Гиговича в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива», передает «Чемпионат.com».

«По мне, там сначала был фол игрока «Локомотива», он хватал рукой. Пускай этим занимаются компетентные органы», — сказал Карпин.

Встреча, прошедшая на «РЖД Арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу «железнодорожников»

В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано, Рифат Жемалетдинов, Антонио Эдер и Гжегож Крыховяк, который реализовал пенальти. За ростовчан отличился Деннис Хаджикадунич. На 52 минуте встречи был удален игрок «Ростова» Армин Гигович.

«Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 37 баллов. В следующем матча команда Валерия Карпина встретится на своем поле с тульским «Арсеналом». Матч пройдет 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ.