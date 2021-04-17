Наставник «Зенита» Семак подвел итоги матча против «Краснодара»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «Чемпионат.com».

«Матч выдался достаточно интересный. Мы получили быстрый неприятный гол, хотя с самого начала неплохо контролировали мяч. Мы смогли перевернуть ход матча, могли даже добиться победы», — сказал Семак.

В составе «быков» дублем отметился Алексей Ионов. За «Зенит» отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 55 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на своем поле с волгоградским «Ротором». Игра состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«Быки» расположились на десятой строчке, имея в активе 35 баллов. В следующем матче команда Виктора Гончаренко на выезде встретится с казанским «Рубином». Команды выйдут на поле 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ.