Экс-президент «Локомотива» рассказал о слабости духа «Спартака»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о ситуации между «железнодорожниками» и столичным «Спартаком», передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой разобрать эпизод с участием начальника «железнодорожников» Станислава Сухины. На камеру попал момент, как функционер выходил из судейской комнаты, хотя согласно регламенту представителям команд запрещено там появляться. Позже появилось видео, как после матча в судейскую заходил начальник «Спартака» Василий Козловцев. «Локомотив» был наказан матчем на нейтральном поле. 16 апреля сообщалось, что красно-белые направили в РФС еще два письма по поводу инцидента, но глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в организации никаких новых писем от «Спартака» не получали.

«Локо» свои очки возьмет. Это сто процентов! А вот в «Спартаке» я не уверен. Думаю, красно-белые еще оступятся. Начались все эти кабинетные войны, жалобы, протесты. Это говорит о слабости духа», — сказал Наумов.

Ранее фанаты «Локомотива» посвятили баннер в поддержку Гильерме.