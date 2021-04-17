Наставник «Челси» Тухель подвел итоги матча с «Манчестер Сити»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити», передает BBC.

Напомним, «синие» победили со счетом 1:0. Единственный мяч забил Хаким Зиеш. Марокканцу удалось отличиться на 55 минуте.

«Думаю, мы заслужили победу. Я рад, что нам удалось украсть у «Сити» победу. Эта команда в АПЛ очень стабильна, поэтому мы и отстаем. Но в одной игре у нас был шанс», — сказал Тухель.

Стоит отметить, что в турнирной таблице чемпионата Англии «синие» занимают пятое место, набрав 54 очка. В следующем туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» сыграет с «Брайтоном». Встреча состоится 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В решающем матче Кубка Англии «Челси» сыграет с победителем пары «Лестер» — «Саутгемптон».

Ранее лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Кубка Англии.