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Спортивные новости

«Шеффилд Юнайтед» вылетел из АПЛ

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«Шеффилд Юнайтед» вылетел из Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Клинки» уступили «Вулверхэмптону» в матче 32-го тура чемпионата Англии, после чего лишились математических шансов подняться на 17-ю строчку по итогам нынешнего сезона, которая дает право остаться в элите английского футбола.

За шесть туров до конца розыгрыша АПЛ подопечные Пола Хекингботта отстают от нее на 19 очков.

На данный момент у команды в активе 14 баллов. Всего в текущем первенстве страны «клинки», помимо 26 поражений, одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.

Напомним, что в прошлом сезоне «Шеффилд Юнайтед» набрал 54 очка и занял девятую строчку в турнирной таблице.

В оставшихся играх турнира клуб встретится с «Тоттенхэмом», «Эвертоном», «Бернли», «Кристал Пэласом», «Брайтоном» и «Ньюкасл Юнайтед».

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в Кубке Испании.

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