Хет-трик Бучневича и гол Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» в присутствии 1 800 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей хет-трик на свой счет оформил российский нападающий Павел Бучневич. Еще по разу отличились Райан Строум, Артемий Панарин и Крис Крайдер, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды голы на счету Майкла Маклеода, Пи-Кей Суббана и Егора Шаранговича.

После этого успеха «милиционеры» набрали 50 очков и закрепились на пятой строчке в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.



«Дьяволы» с 34-ю баллами идут на предпоследней позиции.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции все матчи регулярного чемпионата проходят строго с командами одного дивизиона.

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич оформил хет-трик в матче регулярного сезона против «Нью-Джерси Дэвилз».